"Умные" очки Razer Anzu сочетают защиту для глаз и передачу звука

15 марта 2021, 14:45

Razer анонсировала Razer Anzu Smart Glasses, свой первый продукт из оптики. Razer Anzu сочетает в себе важную защиту глаз с помощью линз, которые не пропускают 35% голубого излучения, солнцезащитных очков с поляризацией, защищающей на 99% от UVA / UVB излучения, сенсорного управления и "открытого" звука, что делает их уникальными в своем роде. Razer Anzu органично расширяет возможности работы из дома и превращает цифровые развлечения или мероприятия на свежем воздухе в еще одну возможность показать свой стиль.



Беспроводное звучание без специальных закрытых наушников и использование технологии Bluetooth от Razer с низкой задержкой предлагают потребителям большее погружение и удобство, позволяющее наслаждаться как рабочим процессом, так и игровыми развлечениями. Небольшой вес менее 48 г и эргономичный дизайн обеспечивают удобную посадку для длительного использования, особенно во время работы из дома. Razer Anzu будут доступны на Razer.com с оправой в модной прямоугольной или скругленной оправе, в двух размерах с аккуратным логотипом, украшающим прочные и гибкие дужки, благодаря которым очки будет удобно хранить.



"Razer Anzu модернизирует понятие носимых устройств с точки зрения удобства и защиты от голубого излучения или ультрафиолета, - говорит Джон Мур, руководитель отдела продаж и маркетинга Razer. - С Anzu компания Razer выходит на рынок в то время, когда растет количество людей, работающих из дома - где защита глаз, громкая связь и интеллектуальные функции сейчас пользуются большим спросом".

Потребители проводят бесчисленное количество часов, используя мобильные устройства, ноутбуки и экраны компьютеров как для работы, так и для удовольствия, подвергая глаза воздействию голубого излучения. Razer Anzu - это универсальное решение для фильтрации вредного излучения от цифровых устройств и солнца, добавление столь необходимого элемента защиты стильным "умным" очкам. Комплект для лучших в своем роде очков включает предварительно установленные линзы с 35% фильтром голубого излучения для защиты от бликов экрана, что снижает утомляемость глаз, поэтому глаза будут выглядеть отдохнувшими и ясными во время развлечений или работы. Для активного отдыха в розничный комплект также входят сменные поляризационные линзы, которые защищают глаза от 99% UVA / UVB лучей.



Razer рады сотрудничать с компанией Lensabl, которая предоставляет 15% скидку на линзы по рецепту для клиентов, покупающих корректирующие зрение очки, если они приобрели Razer Anzu. Lensabl - это универсальный онлайн-магазин для всех продуктов по уходу за зрением, предлагающий лучшие в своем классе услуги по замене линз. Опции онлайн-тестирования зрения позволяют клиентам приобретать, обновлять и продлевать срок действия рецептов на очки через ПК или смартфон на сайте www.lensabl.com.

Настроенное соединение Bluetooth 5.1 обеспечивает лучшую в отрасли задержку в 60 мс для плавного звука без прерываний, что позволяет вам оставаться в погружении без каких-либо сбоев из-за задержки или пропусков звука. Незаметный всенаправленный микрофон и динамики, встроенные в оправу Anzu, обеспечивают практически незаметную и удобную связь без помощи рук, где бы вы ни находились.Благодаря автономной работе без подзарядки в течение более 5 часов, Razer Anzu может работать в течение всего дня и быть вашим помощником во время длительных рабочих или игровых сессий. Когда очки сложены и не используются, энергия сохраняется за счет отключения, чтобы обеспечить почти две недели работы в режиме ожидания.