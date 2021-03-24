ASUS пожаловалась, что NVIDIA сократила поставки GPU в первом квартале

24 марта 2021, 11:15

На недавнем собрании акционеров руководство компании ASUS сообщило, что объёмы поставок графических процессоров NVIDIA снизились в первом квартале этого года.

Вследствие этого крупнейшие поставщики компьютерного оборудования ожидают, что наблюдающийся в настоящий момент дефицит видеокарт сохранится. В ASUS предполагают, что основной из причин дефицита GPU является снижение производства новейших графических процессоров NVIDIA.



«Наиболее острой проблемой сейчас является нехватка процессоров NVIDIA. Поставки GPU в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом снизились. Из-за этого дефицита мы наблюдаем рост цен на видеокарты», — прокомментировали в ASUS.



По данным компании Jon Peddie Research, в четвёртом квартале 2020 года NVIDIA поставила около 9,1 млн графических процессоров для десктопных видеокарт, что примерно на один миллион больше, чем в четвёртом квартале 2019-го. Однако ни NVIDIA, ни AMD не смогли справиться с возросшим спросом на ПК и на игровые видеокарты в третьем и четвёртом квартале прошлого года. В результате цены на графические ускорители существенно выросли. Проблем добавил рост популярности добычи криптовалют и повышенный спрос на видеокарты со стороны майнеров. В настоящее время приобрести новейшие графические ускорители по рекомендованным ценам невозможно.



ASUS признаёт, что не может оценить, какой процент проданных видеокарт попадает в руки майнерам. С одной стороны, финансовая выгода от майнинга Ethereum с помощью видеокарт при установившемся сейчас уровне цен на графические ускорители сомнительна. Но останавливает это далеко не всех. Майнинг сейчас настолько популярен, что добывать криптовалюту стали уже с помощью ноутбуков. Другими словами, хотя корень проблемы заключается именно в дефиците поставок чипов, майнеры также вносят свой вклад в доступность или скорее недоступность видеокарт в продаже.



Что касается NVIDIA, то снижение поставок GPU в первом квартале 2021 года по сравнению с четвёртым кварталом 2020-го легко объяснимо. Компании, подобные NVIDIA, которые только разрабатывают, но не производят чипы, резервируют производственные мощности у сторонних производителей заранее, как правило за несколько кварталов. Обычно пик продаж видеокарт приходится на третий квартал года. В четвёртом квартале спрос традиционно немного снижается, а затем снижается ещё сильнее в первом квартале нового года. Когда NVIDIA размещала заказы на производство GPU в прошлом году (а это было ещё до резкого роста спроса), повышать объёмы заказов на четвёртый квартал для неё было нелогично, так как она ожидала падения продаж в первом квартале 2021-го.



Кроме того, в ASUS считают, что объёмы производства графических чипов NVIDIA Ampere на фабриках Samsung оказались ниже ожидаемых, что в свою очередь ограничивает возможность оперативного наращивания поставок.



«Сложно спрогнозировать, когда мы сможем залатать этот разрыв между спросом и предложением. Мы считаем, что столь значительный разрыв мог быть вызван недостаточными объёмами производства GPU. Когда NVIDIA сможет увеличить объёмы производства — сложно сказать», — отметили в ASUS.



Если объёмы производства Ampere ниже ожидаемых, то это приведёт к ещё большему дефициту видеокарт и сделает ситуацию на рынке ещё более неопределённой.

(C) 3dnews.