В Украине презентовали новый отечественный беспилотник "Браво"

29 марта 2021, 11:15

Украинское предприятие "Скай зет" разработало многофункциональный беспилотник "Браво". Компания базируется в Броварах, что в Киевской области.

По словам разработчиков, новый дрон оснащен поршневым двигателем внутреннего сгорания.

"Браво" – это подкосный высокоплан с 2 балками, с двухкилевым оперением и толкающим воздушным винтом. Он выполняет визуальные полеты с помощью дистанционного управления. Основное целевое назначение – выполнение авиахимработ. Видеосигнал при этом транслируется на наземную станцию управления в режиме реального времени.