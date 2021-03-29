Ford осваивает безотходную 3D-печать запчастей для автомобилей

29 марта 2021, 15:45

Как и любые отходы производства, отходы от 3D-печати в будущем создадут немало проблем для экологии.

Чтобы этого не произошло, компании Ford и HP совместно осваивают приёмы безотходной 3D-печати запчастей для автомобилей. Время безрассудного использования запасов прошло. Пора привыкать к бережному отношению к ресурсам.

На своих заводах компания Ford использует 3D-принтеры компании HP для производства ряда небольших деталей для автомобилей, для выпуска которых невыгодно заказывать промышленное оборудование. Также на принтерах создаются приспособления для рабочих, которые облегчают и ускоряют производственный процесс. Такая деятельность оставляет после себя отходы в виде неиспользованного порошка и деталей, которые по каким-то причинам не пошли на сборку. Чтобы всё это не выбрасывать в мусор, Ford и HP разработали цепочку действий для повторного использования пластика.



Отходы 3D-печати на заводах Ford, дополненные отходами 3D-производства крупнейшей в США компании SmileDirectClub по выпуску изделий для стоматологии, отправляются компании Lavergne, которая изготавливает полимерные смолы. Компания Lavergne из отходов 3D-печати выпускает пластиковые гранулы для литья под давлением. Эти гранулы отправляются обратно в компанию Ford, где из них делаются новые запасные части для автомобилей.



В частности, из переработанного сырья Ford выпускает зажимы для топливных шлангов для пикапов Super Duty F-250. По словам компании, такие детали имеют лучшую химическую- и влагостойкость, чем обычные, а также на 7 % легче и стоят на 10 % меньше. Предложенная модель повторного использования предназначенного для утилизации сырья будет распространена на изготовление деталей для других автомобилей компании. И чем масштабнее будет процесс безотходного производства, тем оно будет эффективнее и с большей пользой для природы и человека.

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