Подарки на "миллион": как выиграть один из ценных призов

18 апреля 2021, 11:35

Если актуален вопрос покупки мелкой бытовой техники, и вы лишь ждали подходящего момента, то это время настало.

Сеть магазинов Фокстрот и foxtrot.ua объявляют масштабный розыгрыш среди своих покупателей – порядка 150 единиц техники общей стоимостью до 1 млн грн.

Что же конкретно можно выиграть и какие условия необходимо выполнить?

Кофемашина DELONGHI Magnifika Smart

Никогда не представляли себя в роли бариста? Не вопрос: с этой задачей отлично справится кофемашина DELONGHI Magnifika Smart ECAM250.33.TB. Она сможет самостоятельно смолоть зёрна, приготовить ароматный кофе и подать его в вашу любимую чашку. Что необходимо от вас? Наслаждаться любимым напитком и угощать друзей, но прежде – посетить Фокстрот и об этом дальше.



Пылесос ROWENTA RH9690WO

Удобный, тихий и невероятно мощный – вот что можно сказать об этом девайсе. Его главная фишка: возможность сочетать два вида уборки – сухую и влажную. Теперь с помощью ROWENTA RH9690WO можно сначала пропылесосить, а потом по необходимости ещё помыть поверхности пола. С эксклюзивной насадкой Dual Aqua это можно сделать всего одним движением, к тому же – как вперед, так и назад. Незаменимая вещь для ежедневной уборки.

Кухонная машина BOSCH MUM54A00

Домашний гаджет, на покупке которого многие жалеют денег, но купив, понимают, что это незаменимый помощник на кухне. А если ещё есть шанс выиграть такую модель, как кухонная машина BOSCH MUM54A00, можно воплощать в жизнь любые рецепты. Он очень удобен в использовании, а благодаря полному комплекту насадок, он за считанные минуты замесит тесто, взобьет белки для крема, обеспечит быстрые и эффективные результаты обработки продуктов и смешает ингредиенты для любимого блюда.

Гриль POLARIS PGP 2302D

Полезная вещь на кухне и главное – пригодится независимо от погоды за окном. Гриль POLARIS PGP 2302D является 3 в 1, сочетая гриль, мини-печь, барбекю. Электронная регулировка температуры верхней и нижней панелей до 230⁰ С и функции таймера на 90 минут. Преимущества: 2 съемные панели с антипригарным покрытием, радиус поворота рабочих поверхностей на 180⁰ и с наличием каналов для стекания жира в поддон.

Мультиварка-скороварка PHILIPS HD2139/40

Уже более десяти лет мультиварки остаются в тренде, так как помогают мобилизировать и упростить процесс приготовления пищи. Модель PHILIPS HD2139/40 имеет 14 программ, чашу объёмом 6 литров и сможет приготовить йогурт, стушить, сварить, пожарить, а также предлагает украинское меню с местными кулинарными предпочтениями.