Выручка и прибыль Qualcomm резко выросли на фоне восстановления рынка смартфонов

29 апреля 2021, 10:45

Компания Qualcomm опубликовала отчёт о работе во второй четверти текущего финансового года, которая была закрыта 28 марта: выручка и чистая прибыль продемонстрировали внушительный рост.

Так, доход за трёхмесячный период составил $7,93 млрд. Это в полтора раза — на 52 % — больше по сравнению с результатом годичной давности, когда компания получила приблизительно $5,22 млрд выручки.Чистая прибыль и вовсе взлетела на 276 % — с $468 млн до $1,76 млрд. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу в годовом исчислении увеличилась с $0,41 до $1,53.Отметим, что приведённые показатели рассчитаны в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта (GAAP).Резкое улучшение финансовых показателей Qualcomm объясняется ростом спроса на мобильные процессоры на фоне восстановления мирового рынка смартфонов после удара коронавируса.Так, в сегменте смартфонов квартальная выручка Qualcomm достигла $4,07 млрд против $2,65 млрд годом ранее. Рост по данному направлению зафиксирован на уровне 53 %.В текущем квартале компания Qualcomm рассчитывает продемонстрировать выручку от $7,1 до $7,9 млрд.

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