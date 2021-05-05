Власти США хотят, чтобы через три года у TSMC было до шести американских фабрик

5 мая 2021, 14:15

Говорить о том, что планируемое к запуску в 2024 году в штате Аризона предприятие TSMC будет первым для компании на территории США, в корне неверно.

С 1996 года у компании в штате Вашинтон действует дочернее предприятие WaferTech. Тем не менее, именно в Аризоне может быть построено до шести предприятий TSMC — на этом настаивает американская сторона.

Соответствующая информация появилась на страницах издания Reuters, которое ссылается на три независимых источника, среди которых есть и подрядчики TSMC, привлечённые к строительству первой фазы предприятия в Аризоне. О нём официально известно лишь то, что в 2024 году оно начнёт ежемесячно выдавать по 20 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм с 5-нм продукцией. Это не так много даже по меркам внутреннего американского рынка, поэтому вопрос с расширением уже сейчас введён в повестку дня.



Как сообщают источники, американская сторона настояла на возможности строительства дополнительных предприятий TSMC в штате Аризона. По некоторым данным, уже в течение трёх ближайших лет компания может возвести на выделенном ей участке до шести предприятий. Какие литографические технологии они будут использовать, не уточняется. Тайной остаётся и проектная мощность всех запланированных к строительству предприятий.



На ранней стадии обсуждения данного проекта официальные представители TSMC не раз подчёркивали, что организация производства полупроводниковых компонентов на территории США повлечёт более высокие издержки по сравнению с Тайванем, и без государственных субсидий компания не стала бы продвигать данную инициативу. Не исключено, что власти США предусмотрят для TSMC какие-то налоговые и инфраструктурные преференции, если она решится серьёзным образом заняться организацией производства чипов в Аризоне.

(C) 3dnews