Американская фабрика TSMC будет частично построена на Тайване

25 августа 2021, 11:45

В начале 2024 года должно начаться производство чипов на фабрике TSMC в штате Аризоне, которая станет первым за многие годы новым предприятием ведущего производителя чипов, расположенным за пределами Тайваня.

Согласно последним сообщениям, хоть фабрика и будет находиться в США, по крайней мере частично она будет построена на Тайване, чтобы снизить расходы на её установку и обеспечить плавное наращивание масштабов производства.

Ожидается, что для доставки частей фабрики из Тайваня в США TSMC будет использовать от 4 до 5 тысяч контейнеров и потратит около $110 миллионов на транспортировку. Сообщается, что в проекте примут участие тайваньский проектировщик Han Tang, а также судоходные компании Evergreen Marine и Wan Hai. Не совсем понятно, что именно TSMC планирует построить на Тайване перед отправкой в США, сама компания пока не комментирует этот вопрос.



Современные фабрики используют сотни единиц различного оборудования, которые производятся по всему миру, а затем устанавливаются и настраиваются локально. Компания ASML, которая производит литографические сканеры, сама устанавливает своё оборудование, потому маловероятно, что TSMC настроит их на Тайване, а потом отправит в США. Ряд систем, производимых другими компаниями, также будут отправлены сразу в Аризону. Между тем, TSMC использует ряд приборов, которые производятся на Тайване. Компании было бы проще настроить их на родине, а затем отправить в Америку.



TSMC много лет строит передовые фабрики на Тайване. Кроме того, компания имеет тенденцию производить чипы с использованием определённого техпроцесса на одном предприятии. TSMC будет непросто построить в США фабрику для производства 5-нм чипов, и поддерживать такую же её производительность, как на своих фабриках на Тайване. Возможно именно поэтому компания хочет хотя бы частично подготовить заводское оборудование на родине, а затем отправить его в США грузовыми судами. Ещё одна причина может заключаться в том, что Тайваньские компании уже имеют положительный опыт проектирования и постройки фабрик для TSMC.

(С) 3dnews.