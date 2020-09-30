В США запущено производство GaN-чипов для 5G-оборудования

30 сентября 2020, 10:15

Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил о запуске в Аризоне (США) завода по производству чипов на основе нитрида галлия (GaN), используемых в телекоммуникационном оборудовании для сотовых сетей пятого поколения (5G).