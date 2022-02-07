Navitas Semiconductor ускорит зарядку электромобилей с помощью нитрида галлия

7 февраля 2022, 15:15

Основанная в 2014 году американская компания Navitas Semiconductor хочет произвести революцию на рынке электромобилей, повысив их эффективность.

Компания делает ставку на нитрид галлия — материал, который обладает уникальными свойствами. К сожалению, первых результатов придётся ждать до 2025 года.

Силовые элементы на базе нитрида галлия (GaN) работают до 20 раз быстрее кремниевых аналогов, предлагая тройную скорость зарядки при снижении массы и размеров аккумуляторов вдвое. Данная технология, говорят в Navitas, является относительно новой, однако её повсеместному распространению препятствует дороговизна материала, с которой можно бороться лишь увеличением объёмов производства.



В последние три года компания сотрудничает с производителями потребительской электроники вроде американской Dell, а также китайских Vivo и Xiaomi, которым были поставлены 35 млн единиц продукции. Navitas провела несколько раундов финансирования, сумев привлечь $100 млн от инвесторов и обеспечив годовую выручку в $20 млн. Компания вышла на рынок ценных бумаг посредством SPAC-поглощения при рыночной капитализации более $1 млрд. В 2023 году Navitas планирует выйти на прибыльность.



Сейчас компания хочет развернуться на рынке электромобилей. Сложность в том, что автопром — отрасль очень неповоротливая. Разработка авто занимает 3–4 года, поэтому машины с зарядными блоками на базе нитрида галлия поступят в продажу никак не раньше 2025 года. Navitas уже открыла представительство в Шанхае, чтобы наладить сотрудничество с местными компаниями. Пока ни один из производителей электромобилей не объявил о переходе на GaN-системы, зато удалось наладить партнёрство с BRUSA HyPower — поставщиком силовой электроники для Porsche, Audi и Volkswagen.

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