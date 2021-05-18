Когда нужно убить время: 5 лучших игр-таймкиллеров

18 мая 2021, 9:15

Показатель престижа для разработчиков – продуманная, насыщенная и напичканная “фичами” игра, на прохождение которой могут уйти месяцы игрового времени. В то же время, более популярными являются таймкиллеры – игры, целью которых является “убийство времени”. Их можно запустить во время стояния в очереди, ожидания заказа в фаст-фуде, поездки на общественном транспорте.



Как правило, такие игры ни к чему не обязывают пользователя – простейший геймплей можно прервать в любой момент, а низкое потребление энергии позволяет играть хоть целый день. Далее рассмотрим 5 лучших, на наш взгляд, таймкиллеров, которые можно установить на любой смартфон.

Osmos

По-настоящему красивая и затягивающая аркада с классическим геймплеем – вам нужно пожирать маленькие молекулы и избегать больших противников. Игра выполнена в космической тематике, фактически, начав с молекулы, можно дорасти до планеты и выйти на вселенский масштаб состязания за жизнь.Управление реализовано легко – нажатие в определенной зоне экрана дает выброс воздуха, который направляет молекулу. Уровни выполнены бесшовными, это не отвлекает пользователя от процесса, а мягкое звучание эмбиента делает игру еще более атмосферной.Это отличная игра, чтобы расслабиться и привести мысли в порядок после тяжелого дня. Придя к душевному комфорту, можно продуктивно играть в покер онлайн на реальные деньги – вы сможете здраво рассчитывать шансы и зарабатывать крупные суммы на карточной игре.

Toilet Time

Что можно делать в туалете, удовлетворяя естественные потребности? Правильно – играть в Toilet Time. Это игра для туалета и про туалет, большинство бессмысленных заданий построено вокруг тематики уборной, но время она убивает максимально качественно.



Простота здесь во всем – даже графика является простейшей анимацией, но не стоит ставить на игре крест. Она способна вызвать улыбку своей нелепостью, при этом затягивает и заставляет запускать приложение снова и снова.

Beat Blade: Dash Dance

В этой игре объединяется музыка и незамысловатый игровой процесс жанра “раннер”. Вы можете загрузить любой трек из своих плейлистов, программа его обработает и построит трассу на основе музыкальных характеристик. Управляйте персонажем при помощи всего одного пальца и доведите его до конца, избегая препятствий – чувство ритма поможет не проиграть.

Frost

Данная игрушка контрастирует с предыдущими, ведь не дает никакого драйва. Наоборот, приветствуется расслабление и погружение в себя. Все, что нужно делать – занимать энергией пустые пространства и вплетать ее в имеющиеся экосистемы. Это сопровождается приятной неброской графикой и успокаивающим звуковым фоном. Впрочем, здесь можно проиграть, но поверьте, это не вызовет раздражения.

Prune