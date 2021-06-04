Новая категория товаров ERGO - автоматические сенсорные дозаторы для мыла

4 июня 2021, 11:45

В асcортименте ТМ ERGO появились долгожданные новинки – автоматические сенсорные дозаторы для мыла ERGO AFD-EG01.



Стильные и удобные диспенсеры станут настоящими любимчиками в ванной комнате или на кухне. Благодаря простому использованию и бесконтактному принципу работы, устройства особенно понравятся детям и помогут приучить их к гигиене, ведь с аксессуарами от ERGO мыть руки легко и интересно.

Просто подставьте ладони под дозатор и получите ароматную пену всего за 0,25 секунд! При этом больше не нужно соприкасаться грязными руками с поверхностью устройства, что обеспечивает дополнительную гигиеничность и безопасность.



Сенсорный дозатор удобно использовать на кухне. Диспенсер облегчает и ускоряет процесс мытья посуды и делает его более удобным, ведь руки остаются свободными. Кроме того, устройство позволяет экономно расходовать мыло или средство для мытья посуды: налейте любимое моющее и воду в емкость, в соотношении 1:2 и взболтайте содержимое для получения нежной, но эффективной пены.

Автоматические сенсорные дозаторы для мыла ERGO представлены в трех цветах, а значит органично впишутся в любой интерьер. Аксессуары изготовлены из гигиеничного ABS пластика и имеют класс защиты от влаги IPX 4. Одного заряда от USB хватает на три месяца активной работы, а дополнительным преимуществом и залогом надежности является обменная гарантия на 12 месяцев.