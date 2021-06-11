11 июня 2021, 15:45

QSAN позволяет повысить рентабельность бизнеса за счет использования новых HDD

В последнее время все основные производители жестких дисков стали выпускать диски большой емкости, которые могут быть интересны предприятиям любого размера с точки зрения экономической эффективности.



Использование дисков большой емкости значительно снижает совокупную стоимость владения за счет сокращения количества занимаемых накопителями слотов в СХД, а также за счет наиболее привлекательной стоимости за ТБ данных.



Все хранилища QSAN поддерживают диски емкостью 18 TB, предлагая при этом возможность установки более емких накопителей при необходимости. Чтобы дать возможность пользователям увеличить пространство существующих систем, платформы QSAN не имеют ограничения емкости для поддержки жестких дисков. Другими словами, дальнейшее обновление просто потребует добавления или замены физических жестких дисков.



Поставщики жестких дисков планируют в ближайшем будущем увеличить емкость до 24 ТБ. Применение дисков большой емкости на устройствах QSAN снижает стоимость владения за каждый ТБ и, следовательно, повышает гибкость для различных сценариев работы. В эпоху бурного роста объемов данных мы всегда смотрим в будущее и предлагаем надежные решения для хранения данных.

