QSAN представляет новое гибридное унифицированное устройство XCubeNXT

20 августа 2020, 10:15

SAN Technology, Inc. (QSAN), ведущий разработчик и производитель систем хранения данных, выпускает новое поколение Unified Storage XCubeNXT XN8000D.



Серия XCubeNXT XN8000D предлагает оптимальную комбинацию производительности и стоимости без ущерба в надёжности. Превосходная аппаратная составляющая, работающая под управлением операционной системы Enterprise уровня, делает XN8000D идеальным кандидатом для задач резервного копирования, создания частного облака, а также построения масштабных многофункциональных дата-центров. Более того, в случае необходимости возможно расширение емкости хранения без прерывания работы устройства.

«Когда мы только начинали работать над проектом XCubeNXT, основной идеей было построение устройства с простым и понятным интерфейсом управления, а также легким в обслуживании. При этом функционал встроенного программного обеспечения должен соответствовать Enterprise уровню», - говорит Phil Tai, QSAN Product Management Director.Основываясь на принципах простого и понятного продукта, XCubeNXT обладает характеристиками Enterprise класса:Масштабируемость и легкая модернизация. XCubeNXT позволяет увеличить дисковую емкость при помощи полок расширения JBOD до 434 накопителей в составе одной системы. А обновление встроенного ПО не требует простоя в работе.Совместимость. XCubeNXT подходит для любых типов приложений и операционных систем. Для ключевых платформ виртуализации VMware, Hyper-V и Citrix имеется отдельная сертификация.Производительность. Использование SSD в качестве кэша на чтение и запись позволит построить высокоэффективное, с точки зрения стоимости, хранилище.Надежность. Имея более чем десятилетний опыт в производстве СХД, разработчики XCubeNXT создали массив без единой точки отказа, работающий в режиме Active-Active.QSAN в настоящее время предлагает 2 модели XCubeNXT: XN8016D – 16 дисков в корпусе 3U и XN8024D – 24 дисков в корпусе 4U. В результате имеется возможность подобрать решение, максимально подходящее под любые нужды бизнеса.