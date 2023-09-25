QSAN XCubeNXT 8100 и 5100: унифицированное хранилище корпоративного класса

25 сентября 2023, 14:15

QSAN представляет новую серию высокопроизводительных унифицированных систем хранения данных XCubeNXT 8100 и 5100 нового поколения с компактной архитектурой для смешанных и корпоративных рабочих нагрузок.

Новая серия XCubeNXT с поддержкой различных протоколов и лучшей в отрасли кроссплатформенной репликацией предоставляет больше возможностей и открывает новый этап в упрощении управления СХД. Кроме того, на устройства серии XCubeNXT предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия для подтверждения надежности корпоративного уровня.



XCubeNXT предлагает поддержку как на блочном, так и на файловом уровне, услуги резервного копирования и аварийного восстановления данных, а также широкие возможности масштабирования для смешанных и критически важных, что соответствует современным корпоративным приложениям, таким как контейнеризация, виртуализация, совместное использование файлов, резервное копирование, медиасреды и видеонаблюдение.



Операционная система QSAN Storage Management (QSM) характеризуется простотой использования, сокращает время обучения и упрощает обслуживание. Интуитивный пользовательский интерфейс позволяет быстро настроить систему и получить доступ к данным за пять минут. QSM поддерживает множество протоколов и репликацию между разными платформами QSAN, что облегчает управление и способствует беспрепятственной интеграции.



Гарантируется высокая доступность на уровне 99,9999% без единой точки отказа. Технология Cache-to-flash для защиты кэша при внезапном отключении питания и обновление прошивки на лету обеспечивают непрерывную работу с данными при нулевом времени простоя.



Оснащенная двумя контроллерами со встроенными портами 10 GbE (SFP+)x4 и максимальным количеством до 26 хост-портов на систему, серия XCubeNXT позволяет осуществлять прямое подключение к нескольким хостам без коммутаторов, что является экономически эффективным подходом. Уникальный потенциал масштабирования платформы достигает впечатляющих 16,7 ПБ. Инновационная функция Wake-on-SAS обеспечивает удаленное управление питанием каскадированных модулей расширения XCubeDAS, способствуя повышению энергоэффективности.



Продукты серий XN8100 и XN5100 продаются с 5-ти летней гарантией.