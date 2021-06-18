Беспрецедентное решение для защиты – SonicWall Network Security Firewalls

18 июня 2021, 17:46

Брандмауэр, он же файрвол или межсетевой экран – краеугольный камень безопасности сети.

Хороший брандмауэр, как объединение аппаратных и программных средств, способен остановить комплексные кибератаки за счет фильтрации входящего и локального трафика, обезопасив тем самым предприятие от действий злоумышленников.

Кроме фильтрации трафика, важные функции межсетевого экрана – защита от утечки конфиденциальной информации и защита от проникновения зловредного программного обеспечения в локальную сеть. Иначе говоря, это комплексная защита сети предприятия.Серия межсетевых экранов SonicWall TZ была разработана специально для задач малого и среднего бизнеса, а также филиалов, которым необходима безопасность корпоративного класса, но без сложности инсталляции и управления корпоративного уровня.

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