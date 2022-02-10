Новый файрвол от Allied Telesis с портами 10Гбит/с

10 февраля 2022, 10:45

Виртуальный файрвол vFW на базе VST-APL с портами 10G от Allied Telesis представляет собой контейнерное приложение, работающее на устройстве VST-APL, которое обычно используется для работы системы управления Vista Manager.

Благодаря более мощному процессору, большему объему оперативной памяти и портам 10Гбит/с это устройство значительно превосходит модель AR4050S и подходит для установки в центральном офисе. Как и в других файрволах и маршрутизаторах Allied Telesis, здесь используется ОС AlliedWare Plus.





Функционал:



Мультизонный Firewall c функцией Deep Packet Inspection (DPI)



Классификация тысяч различный приложений за один проход

Правила определяют какие приложения разрешены, кому и когда (Application Control)

Встроенный бесплатный nDPI для основных приложений



Динамическая фильтрация по URL (Web Control)



Мониторинг и контроль пользовательского трафика

Распределение веб-страниц на сотни категорий с возможностью блокировки сайтов в реальном времени



Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS)



Инспекция входящего и исходящего трафика на предмет подозрительных пакетов

Используется база данных сигнатур различных атак или уязвимостей



IP Reputation



Дополнение к IPS для уменьшения ложных срабатываний, динамический список IP с которых чаще всего приходят вредоносные программы

Проверка в реальном времени и ежечасное обновление листов IP Reputation



Antivirus, Malware Protection



Защита от вредоносных программ, вирусов, троянов, сетевых червей, adware, spyware

Используется база данных сигнатур известных шаблонов угроз c возможностью регулярного обновления