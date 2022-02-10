10 февраля 2022, 10:45

Новый файрвол от Allied Telesis с портами 10Гбит/с

Виртуальный файрвол vFW на базе VST-APL с портами 10G от Allied Telesis представляет собой контейнерное приложение, работающее на устройстве VST-APL, которое обычно используется для работы системы управления Vista Manager.

Благодаря более мощному процессору, большему объему оперативной памяти и портам 10Гбит/с это устройство значительно превосходит модель AR4050S и подходит для установки в центральном офисе. Как и в других файрволах и маршрутизаторах Allied Telesis, здесь используется ОС AlliedWare Plus.




Функционал:

Мультизонный Firewall c функцией Deep Packet Inspection (DPI)

    Классификация тысяч различный приложений за один проход
    Правила определяют какие приложения разрешены, кому и когда (Application Control)
    Встроенный бесплатный nDPI для основных приложений

Динамическая фильтрация по URL (Web Control)

    Мониторинг и контроль пользовательского трафика
    Распределение веб-страниц на сотни категорий с возможностью блокировки сайтов в реальном времени

Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS)

    Инспекция входящего и исходящего трафика на предмет подозрительных пакетов
    Используется база данных сигнатур различных атак или уязвимостей

IP Reputation

    Дополнение к IPS для уменьшения ложных срабатываний, динамический список IP с которых чаще всего приходят вредоносные программы
    Проверка в реальном времени и ежечасное обновление листов IP Reputation

Antivirus, Malware Protection

    Защита от вредоносных программ, вирусов, троянов, сетевых червей, adware, spyware
    Используется база данных сигнатур известных шаблонов угроз c возможностью регулярного обновления


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