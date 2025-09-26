Казахстан купил у Китая часть технологий Великого китайского файрвола

26 сентября 2025, 9:15

Об этом стало известно из крупнейшей утечки документов и кода компании Geedge Networks — одних из создателей файрвола.

Корпорация предоставляет свои услуги администрациям Синьцзян, Цзянсу и Фуцзяня, а также властям Мьянмы, Пакистана, Эфиопии и Казахстана.

Всего утекло около 600 ГБ — сейчас энтузиасты изучают код, чтобы понять, как работает файрвол. Из интересного — уже выяснили, что технологии Geedge позволяют находить точное месторасположение любого пользователя, определять его VPN и ограничивать конкретных пользователей, чья активность кажется подозрительной.Кроме того, в документах упоминаются планируемые функции, включая установку связей между несколькими пользователями. Ещё там упоминается прототип системы цифрового рейтинга. Например, по умолчанию у каждого человека 550 баллов — их можно увеличить, подтвердив личность с помощью документов и биометрии. Если у пользователя меньше 600 баллов, то он не может пользоваться интернетом.Все эти функции Geedge запросто разворачивает у провайдеров в других странах. Например, их система в Мьянме уже мониторит одновременно 81 млн подключений.