В Одессу вернулся мировой гигант контейнерных перевозок

13 февраля 2025, 13:45

Французская компания CMA CGM, входящая в топ-3 мировых контейнерных перевозчиков, снова запустила морские рейсы в Украину.

7 февраля контейнеровоз Lila Canada пришвартовался в терминале «Бруклин-Киев Порт». Линию Пирей – Стамбул – Одесса теперь будут обслуживать два судна, следующий заход — 21 февраля.

«Возвращение одного из крупнейших операторов контейнерных перевозок свидетельствует о надежной защите наших портов. Европейские компании возобновляют довоенные линии доставки грузов, а рф боится наносить удары, понимая, что Силы обороны смогут дать достойный ответ», — отметил обозреватель «Думской» Алексей Сухой.