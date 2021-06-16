Заторы в портах Китая грозят новой волной дефицита электроники

16 июня 2021, 11:15

Дефицит электроники может усугубиться. «Коммерсант» сообщил о новой вспышке коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли — южнокитайской провинции Гуандун.

Эта вспышка к середине июня усугубилась, вызвав перебои в работе крупных портов страны, затронув не только терминал Яньтянь порта Шэньчжэнь (13,3 млн контейнеров размера TEU в год), но и ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу (15,6 млн контейнеров).

Шэньчжэнь и Гуанчжоу занимают третью и пятую позицию среди городов с самыми крупными контейнерными портами мира, так что масштабы проблемы действительно огромны.



Для сдерживания распространения коронавируса власти закрыли порт Яньтянь с 25 по 31 мая, что привело к скоплению грузов. Сейчас его частично открыли, но он работает лишь на 30 % своей мощности. В связи с этим приходится перенаправлять некоторые суда в альтернативные порты в Наньша, Шэкоу и Гонконг, которые не могут вместить все накопившиеся грузы. К тому же, в связи с таможенными ограничениями передача груза из одного порта в другой не всегда возможна.



По словам управляющего филиалом AsstrA в Шанхае Натальи Шманевской, в порту Наньша наблюдаются заторы, многочасовые пробки, задержки выхода судов более чем на неделю. Ситуация усугубляется введением локдауна. «Мы испытываем сложности с отправкой из портов Шэкоу и Наньша, так как помимо наличия свободного оборудования у линии необходимо найти ещё и машину с водителем, у которого будет отрицательный тест ПЦР, а также проверить, не пропускает ли линия судозаход», — рассказала руководитель отдела интермодальных перевозок Itella в России Юлия Никитина.



В связи со сложившейся ситуацией компании ожидают задержек в поставках многих товаров, в том числе электронных компонентов и изделий, включая микросхемы, и так являющихся остродефицитным товаром. Тем более, как раз на электронику приходится очень большая доля в экспорте из Китая. Так что для ухудшения ситуации на рынке есть большие предпосылки.



Что ещё хуже, даже если порты возобновят работу в обычном ритме, последствия случившегося будут ощущаться довольно длительное время. Как полагает вице-президент Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак, по крайней мере, проблемы будут наблюдаться ещё в течение двух-трёх кварталов.

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