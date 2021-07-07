Июньская статистика Steam показала, что геймеры снова предпочитают Intel

7 июля 2021, 10:15

С самого начала этого года в статистике аппаратных конфигураций игровых систем, собираемой сервисом Steam, процессоры AMD планомерно наращивали свою долю, что выглядело как объективное отражение рыночных тенденций.

Однако в результатах июня всё переменилось: за один месяц доля процессоров Intel подскочила настолько, что разом перечеркнула весь многомесячный рост популярности процессоров AMD.



Согласно свежим данным Steam, доля процессоров Intel в игровых конфигурациях на сегодняшний день составляет 71,58 %, в то время как на долю AMD приходится 28,41 %. Прирост доли Intel за июнь составил 1,72 процентных пункта, и вместе с симметричной убылью доли AMD это вылилось в одномоментное увеличение отрыва «синих» на 3,4 процентных пункта.



Как считает сайт PC Gamer, такая резкая перемена связана не с ошибками в подсчёте статистики, а с настроениями геймеров. Процессоры AMD последнего поколения снова стало тяжело купить — старшие модели Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X отсутствуют на основных торговых площадках, таких как Amazon и Newegg, а мелкие продавцы взвинчивают на них цены. В то же время проблем с доступностью процессоров Intel поколений Rocket Lake и Comet Lake не наблюдается, и геймеры при сборке и модернизации систем стали чаще выбирать именно их.

Отдельно стоит подчеркнуть, что особенно сильно Intel увеличила свой отрыв от AMD в статистике Steam по сравнению с началом года. Ещё в январе доля Intel превосходила долю AMD лишь в два раза: процессоры AMD работали в 33,49 % игровых систем, в то время как результат Intel составлял 66,51 %. Теперь же разрыв в популярности решений Intel и AMD стал 2,5-кратным.



К сожалению, данные Steam не дают внятных ответов на вопросы о происходящих на рынке процессах, однако по ней видно, что в последние месяцы особенно заметно в игровых системах растёт доля шестиядерных процессоров — их относительное количество подбирается к трети — 32,32 %. Однако четырёхъядерники всё ещё удерживают в статистике первое место с результатом 38,98%.

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