AMD избегает существенного влияния дефицита на бизнес

3 ноября 2021, 10:45

С начала текущего года руководство AMD планомерно увеличивало прогноз по годовому приросту выручки, к настоящему моменту он вырос с 50 до 65 %.

На недавней отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что рассчитывать на это без возможности планомерно увеличивать объёмы поставок продукции не получилось бы. Нивелировать влияние дефицита удаётся за счёт долгосрочного планирования поставок.

По крайней мере, подобные формулировки использовал технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) в комментариях на конференции Web Summit, которые приводит Reuters. «Наши специалисты по снабжению проработали вопрос таким образом, что поставки на месяцы и годы вперёд тщательным образом спланированы», — заявил представитель компании. «Все вынуждены были уделять больше внимания цепочке поставок, но мы делали это с самого начала пандемии», как добавил Марк Пейпермастер.



Впрочем, он упомянул и другой фактор, который добавляет AMD веса в переговорах с поставщиками: «Мы используем передовые техпроцессы и являемся крупным покупателем в этой сфере, что определённым образом помогает обеспечить стабильность поставок». В автомобильном сегменте и производстве потребительской электроники проблемы с поставками компонентов касаются продукции, выпускаемой по более зрелым техпроцессам. AMD в этом смысле отчасти защищена от проблем по той причине, что использует передовую литографию.

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