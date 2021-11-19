Alibaba предупредила о рекордном замедлении роста годовой выручки

19 ноября 2021, 9:15

Alibaba заявила, что её годовая выручка может продемонстрировать самый медленный рост с момента дебюта компании на фондовом рынке в 2014 году.

Проблемы возникли на фоне замедления потребления во втором квартале, который не оправдал ожиданий, усиления конкуренции, а также жёстких мер со стороны регулирующих органов КНР.





По итогам финансового 2022 года рост выручки компании составит 20–23 % — после этого известия котирующиеся в США акции Alibaba подешевели на 3 %. На прошлой неделе компания зафиксировала самый медленный рост продаж во время ежегодного «Дня холостяков» — крупнейшего в мире фестиваля онлайн-покупок. В прошлые годы это было крупное мероприятие не только для покупателей, но и для СМИ, однако в этом году компания была вынуждена частично скрыть свои показатели продаж и подчеркнуть усилия по улучшению социального обеспечения и сохранению окружающей среды.



Основатель Alibaba Джек Ма (Jack Ma) надолго исчез из поля зрения после того, как в прошлом году выступил с критикой китайской системы регулирования. В ноябре прошлого года власти вынудили приостановить IPO принадлежащей Alibaba компании Ant Group, а в апреле 2021 года и самой Alibaba был выписан рекордный штраф на $2,8 млрд за антиконкурентные практики ведения бизнеса. В том же квартале компания зафиксировала операционный убыток, а в течение года потеряла около трети от рыночной стоимости.



По итогам минувшего квартала рост доходов составил 29 % до отметки в 200,69 млрд юаней ($31,44 млрд), что свидетельствует о самом медленном темпе роста за шесть кварталов — в среднем аналитики ожидали, что выручка составит 204,93 млрд юаней ($32,11 млрд). Скорректированная чистая прибыль составила 28,52 млрд юаней ($4,47 млрд), что на 39 % меньше, чем годом ранее. Выручка китайской розницы Alibaba — основного подразделения электронной коммерции — составила 126,83 млрд юаней ($19,87 млрд), что на 33 % больше, чем в прошлом году. Выручка от облачных вычислений достигла 20 млрд юаней ($3,13 млрд), что также на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге компания смогла заработать 11,20 юаня на акцию ($1,75), что ниже оценочных 12,36 юаня ($1,94).

(С) 3dnews