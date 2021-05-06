Акции Alibaba сохраняют потенциал роста

6 мая 2021, 11:45

Основной причиной снижения стал главный риск, который был обозначен в нашем исследовании – регуляторное давление.

В начале апреля компания была оштрафована 18,2 млрд юаней за антимонопольные нарушения – крупнейший подобный штраф в истории страны. В моменте история со штрафом даже вызвала положительную реакцию, так как это могло стать сигналом конца разногласий с правительством. Однако ситуация с финтех-дочкой Alibaba Ant Group, чьё IPO было внезапно сорвано, так и не пришла ни к какому решению, а лидеры китайский технологических компаний в последний месяц периодически вызываются на встречи с регулятором, чтобы обсудить выполнение антимонопольных норм. Это естественным образом давит на весь китайский технологический сектор.



Кроме того, в последние два месяца китайский рынок в целом выглядел значительно хуже мировых аналогов. Индекс CSI 300 с начала марта снизился на 6,5%, хотя основные мировые индексы регулярно обновляют исторические максимумы. Кроме давления регуляторов на технологический сектор, из причин снижения индекса можно выделить маржин-колл Archegos Capital и немного ужесточившуюся монетарную политику Народного банка Китая. Снижение индекса неизбежно негативно повлияло и на акции Alibaba.



При этом каких-то проблем с операционной деятельностью, которые могли бы насторожить инвесторов, у Alibaba нет. 13 мая компания планирует представить финансовые результаты за I квартал 2021 года. Ожидается, что выручка вырастет на 57,5% (г/г) до 180,1 млрд юаней, а чистая прибыль на акцию – на 28,4% до 11,8 юаней. Иначе говоря, темпы роста бизнеса остаются крайне уверенными, а перспективы e-commerce бизнеса в Китае, на котором Alibaba занимают лидирующие позиции, всё также выглядят привлекательно.



На фоне вышеперечисленного мы считаем, что акции Alibaba остаются интересными для покупок. Мы подтверждаем актуальность нашей целевой цены в $312,1, что соответствует рекомендации «Покупать» и апсайду 37,6%.

