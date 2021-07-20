LED-530, LED-610, LED-540 - новые настольные лампы Ritmix

20 июля 2021, 12:45

А помогут тебе с этим новые настольные лампы от Ritmix: компактные, функциональные, с лаконичным дизайном.

У всех четырех моделей надежное и устойчивое основание, сенсорные кнопки включения и регулировки яркости и безопасное для глаз свечение - что немаловажно при длительной работе с документами и учебниками!

Подробнее рассмотрим особенности наших новинок:Лампа LED-530 идеально подойдет тем, кто ценит рабочую плоскость стола: в ее конструкцию включен стакан для ручек и карандашей, а также подставка для смартфона. Модель оснащена “гибкой ногой”, что позволяет регулировать угол наклона и поворот светильника. Отличный вариант для онлайн учебы или работы!Главное отличие LED-610 от предыдущей лампы - максимально надежное и устойчивое широкое основание. В этой модели большее количество светодиодов холодного белого цвета и встроенный выход USB (2,1 А) для зарядки смартфона или планшета.LED-540 имеет сдержанный дизайн - для истинных ценителей минимализма. Оснащена прочным держателем на двух шарнирах для настройки оптимального угла наклона и поворота светильника и встроенным выходом USB (2,1 А) для зарядки смартфона, планшета или беспроводных наушников. Можно не отвлекаться ни от удаленной работы/учебы, ни от забавных видео с котиками.Безоговорочным лидером среди новинок будет LED-1080CQi, и вот почему: светильник имеет регулировку цветовой температуры от тёплого белого до холодного и настройку яркости. В первом случае мы получаем свет, как от традиционной лампы накаливания (идеально для уютных вечеров), а при выборе холодного белого - вмиг настраиваемся на рабочую атмосферу и борьбу с дедлайнами! Есть также встроенный таймер автоматического отключения лампы, а помимо USB выхода для зарядки смартфонов добавлена современная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Что это значит? Что ваши гаджеты будут заряжаться в 2 раза быстрее без поиска дополнительных розеток или powerbank’ов. Сможете с головой погрузиться в учебу, работу или даже снять парочку tiktok’ков.Во всех настольных лампах Ritmix применены современные энергосберегающие технологии и светодиоды высокого качества, с максимальным коэффициентом цветопередачи. Срок службы таких светодиодов не менее 10 000 часов при средней яркости, что при ежедневном использовании лампы по 3-4 часа составляет от 6 до 9 лет.