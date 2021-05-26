Новые лампы Ritmix

26 мая 2021, 15:15

С новыми лампами от Ritmix сделать это в разы проще - все 4 модели идеально подходят для учебы, работы и создания уютной атмосферы летними вечерами.

Немного цифр: при 8-ми часовой работе каждый день наши светодиодные лампы прослужат порядка 5 лет. Мы использовали современную энергосберегающую светодиодную технологию, применили в новых моделях гибкий держатель светильника, устойчивое нескользящее основание и сенсорные кнопки, придерживались принципа « Просто. Надёжно. Удобно », чтобы вам было приятно возвращаться за рабочее место раз за разом.LED-310 идеально подойдет для тех, кто не любит сидеть на месте: имеет встроенный аккумулятор, который при средней яркости работает до 5 часов, что позволяет не ограничиваться плоскостью стола, а буквально путешествовать в поисках «того самого лучшего» места для работы;Когда летом хочется зиму, а зимой - лето, на помощь приходит LED-410C: благодаря трем режимам цветового спектра свечения вы буквально можете регулировать солнце в вашем доме. Теплый спектр добавляет +10 к уюту, естественный нейтральный - похож на летний день и идеален для чтения (мы проверяли), а холодный - мигом включает зимнее солнце, бодрит и акцентирует внимание на работе. В качестве весомого бонуса - встроенный аккумулятор;Модель LED-420 будет самым универсальным вариантом, как для дома, так и для гаража или дачи. Встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 3 часов автономной работы, «гибкая нога» светильника, позволяющая выбрать нужный угол свечения и устойчивое основание подставки и прочная прищепка, чтобы вы могли закрепить лампу на любой поверхности - будь то стол, забор или зеркало!Все новые модели ламп Ritmix имеют сенсорную кнопку включения, нескользящее устойчивое основание и гибкий держатель светильника с удобной регулировкой угла наклона.