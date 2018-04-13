Новинки в ассортименте осветительных приборов ERGO

13 апреля 2018, 12:15

На складе Юг-Контракта появилась серия новых энергоэффективных осветительных приборов от бренда ERGO, среди которых – филаментные лампы и трубчатые светильники.

Светодиодные технологии обладают целым рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными лампами накаливания. Однако некоторые потребители хотят получить плюсы современных технологий в более традиционном исполнении. Именно для них бренд ERGO представил серию Filament, которая включает LED-лампы, похожие на обычные лампы накаливания. Такие лампы имеют вид прозрачной колбы, внутри которой на специальной сапфировой трубке размещены ряды тонких светодиодов-филаментов. Филаментные лампы ERGO являются не только удачным декоративным решением, но они также обеспечивают высокие потребительские показатели энергоэффективности и качества освещения. Лампы отличаются теплым тоном свечения с предельно широким углом рассеивания 360 градусов, надежностью и долговечностью, а также возможностью использования без плафонов благодаря стильному ретро-дизайну.

Также бренд ERGO представил серию ламп для потолочных светильников, выполненных в трубчатых колбах с цоколем G13. Вместо традиционной люминесцентной технологии в этих лампах использованы современные светодиоды, которые гарантируют лучшие потребительские характеристики. В частности, LED-лампы не мерцают и не содержат вредных элементов, чем и отличаются от газоразрядных ламп. Кроме того, трубчатые светодиодные лампы ERGO имеют значительный гарантированный ресурс работы, который составляет 25000 циклов включения и выключения. Ровный и широкий спектр освещения, бесшумная работа и высокая энергоэффективность без дополнительного оборудования дополняют перечень преимуществ трубчатых LED-светильников от бренда ERGO.