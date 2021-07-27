Apple iPad Mini 6 получит 8,3-дюймовый дисплей с тонкими рамками

27 июля 2021, 12:45

Новейшее поколение iPad Mini получит дисплеи большего размера.

Как сообщает глава консалтинговой компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг (Ross Young), новинки получат варианты с более тонкими рамками.



По его словам, вместо 7,9-дюймовых дисплеев iPad Mini 6 будет оснащён матрицей на 8,3 дюйма. Ранее с похожими прогнозами выступал известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). По его словам, новинки должны были получить вариант размером от 8,5 до 9 дюймов.



Ранее появились слухи о том, что iPad Mini будут использовать mini-LED-дисплеи, но сведения так и не получили достоверного подтверждения. Новая информация совпадает с более ранними слухами о том, что мини-планшеты Apple получат более тонкие рамки. Кроме того, Росс Янг подтвердил прежние слухи о том, что у планшетов исчезнет кнопка «домой» внизу экрана.



По предварительным данным, новинки будут очень похожи на iPad Air четвёртого поколения. Также ранее сообщалось, что новый iPad Mini под кодовым именем J310 получит чипсет Apple A15 Bionic, тот же, что, вероятно, будет использован в моделях линейки iPhone 13. Ожидается, что продукт будет поставляться с портом USB Type-C вместо «проприетарного» Lightning, дополнительно модель получит датчик Touch ID, интегрированный в боковую грань.



Также не так давно сообщалось, что в сентябре Apple может выпустить обновлённую версию 10,2-дюймового iPad начального уровня на уже «устаревшем» чипсете Apple A13 Bionic. Утверждалось, что новинка внешне будет напоминать iPad Air 3, выпущенный в 2019 году.

(С) 3dnews.