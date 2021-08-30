Австралия готовит жёсткие правила для платёжных систем Google, Apple и WeChat

30 августа 2021, 13:45

Австралийское правительство рассматривает новые законы, ужесточающие регулирование цифровых платёжных сервисов, широко предоставляемых техногигантами вроде Apple и Google.



Местный казначей Джош Фрайденберг (Josh Frydenberg) заявил, что «тщательно рассмотрит» всевозможные рекомендации от правительственных ведомств для принятия решения о том, соответствуют ли платёжные системы компаний новым технологическим достижениям и изменениям потребительского спроса.

Известно, что сервисы вроде Apple Pay, Google Pay и китайского WeChat Pay стремительными темпами развиваются в последние годы, при этом в Австралии на законодательном уровне они не считаются «платёжными системами», что выводит их из сферы внимания большинства местных регуляторов.



По словам Фрайденберга, если страна не делает ничего для реформирования существующих правил, «только Кремнивевая долина будет определять будущее нашей платёжной системы, критической части экономической инфраструктуры».



Ранее в этом месяце Банк международных расчётов (BIS) выступил с призывом к глобальным финансовым регуляторам срочно взять под наблюдение и контроль растущее влияние техногигантов в мире и, в частности, огромное количество данных, контролируемое группами вроде Google, Facebook, Amazon и Alibaba.



В Австралии правительство намерено получить больше полномочий для присвоения IT-компаниям статуса платёжных систем и «прояснения» статуса цифровых кошельков. Дополнительно не исключены формирование правительством и индустрией совместного стратегического плана развития экосистемы платежей и разработка комплексной системы лицензирования платёжных систем.



Резервный банк Австралии (RBA), в настоящее время определяющий, кто именно соответствует критериям «платёжной системы», сообщил, что транзакции с помощью «цифровых кошельков» вместо обычных карточных платежей в стране выросли в 2019 году до 8 %, с 6 % в 2016 году. По данным местных финансовых институтов, за прошедший «фискальный» год, закончившийся в марте, транзакции в стране с помощью цифровых кошельков популярных систем почти удвоились, достигнув объёма около 1,5 миллиарда долларов США.

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