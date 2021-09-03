Apple разрабатывает чипы с архитектурой RISC-V

3 сентября 2021, 12:45

Хотя Apple сейчас находится в процессе перевода своих компьютеров с x86-совместимых процессоров Intel на собственные чипы с архитектурой Arm, похоже, компания готова работать и с другими перспективными архитектурами. В частности, она начала поиск высокоэффективного программиста (или программистов), способного работать с RISC-V.



Компании требуется опытный программист с детальным знанием системы команд RISC-V и векторной системы команд Arm. Он присоединится к команде Vector and Numerics Group (VaNG), которая относится к группе Core Operating Systems. Команда Vector and Numerics Group отвечает за разработку и совершенствование всевозможных встраиваемых подсистем, работающих на iOS, macOS, watchOS и tvOS.