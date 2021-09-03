Apple разрабатывает чипы с архитектурой RISC-V

Хотя Apple сейчас находится в процессе перевода своих компьютеров с x86-совместимых процессоров Intel на собственные чипы с архитектурой Arm, похоже, компания готова работать и с другими перспективными архитектурами. В частности, она начала поиск высокоэффективного программиста (или программистов), способного работать с RISC-V.
Компании требуется опытный программист с детальным знанием системы команд RISC-V и векторной системы команд Arm. Он присоединится к команде Vector and Numerics Group (VaNG), которая относится к группе Core Operating Systems. Команда Vector and Numerics Group отвечает за разработку и совершенствование всевозможных встраиваемых подсистем, работающих на iOS, macOS, watchOS и tvOS.
Известная своей скрытностью, Apple не рассказывает напрямую, какие решения она намерена реализовать с помощью RISC-V, но в описании вакансии указано, что программист должен работать с системами машинного обучения, компьютерного зрения и обработки естественных языков. Среди прочего необходим опыт низкоуровневого высокопроизводительного программирования, более того, в самом описании вакансии есть указание на то, что Apple уже работает с RISC-V. В тексте прямо указано, что специалисту придётся работать в команде, которая уже «применяет инновационные решения RISC-V».
Сегодня Apple имеет десятки всевозможных продуктов. Например, высокопроизводительные продукты вроде компьютеров Mac, включая MacBook, смартфонов iPhone, планшетов iPad и приставок Apple TV для телевизоров используют чипсеты на кастомных Arm-ядрах. В дополнение, устройства вроде Apple Watch, AirPods и Homepod Mini используют SiP-технологии Arm, ядра Arm используются и в контроллерах вроде T2, W3 и U1.
В дополнение к чипсетам для высокопроизводительных устройств, каждое устройство Apple применяет многочисленные вспомогательные ядра Arm (хотя до сих пор в отдельных устройствах применяются чипы на архитектуре x86). За использование каждого ядра Apple платит лицензионные отчисления, а поскольку число ядер в устройствах вроде SSD-контроллеров и смарт-часах продолжает увеличиваться, приходится платить всё больше. В этом плане использование открытой и соответственно бесплатной архитектуры RISC-V выглядит крайне привлекательно, это может сэкономить компании миллионы долларов роялти.
При этом интеграция кастомных ядер на архитектуре RISC-V в экосистему Apple требует подготовки программного обеспечения и проверки совместимости железа и ПО. Именно в этом случае и нужны программисты, знакомые как с RISC-V, так и с Arm.
С учётом того, что Apple уже работает над решениями на базе RISC-V, остаётся вопросом времени замена некоторых типов ядер на решения с альтернативной архитектурой. Известно, что RISC-V сегодня применяется в основном для вспомогательных решений с низкой производительностью, но с эволюцией технологий не исключено появление и более интересных решений.
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