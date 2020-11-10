Сегодня — презентация Apple, на которой представят первые MacBook с ARM

10 ноября 2020, 9:45

Сегодня 10 ноября войдёт в историю как важный день для Apple. Вечером компания представит долгожданные компьютеры Mac на базе собственных чипов с архитектурой ARM. Трансляция мероприятия One more thing («Ещё кое-что» — коронная фраза покойного Стива Джобса на презентациях компании) начнётся сегодня в 21:00 по московскому времени, и посмотреть её можно будет, как уже принято, прямо на сайте Apple или на YouTube.

Apple давно пообещала выпустить до конца этого года свои первые компьютеры на базе ARM. Но ждать новых настольных систем iMac, Mac mini, iMac Pro или Mac Pro не стоит — согласно утечкам и слухам, речь идёт пока о мобильных компьютерах MacBook начального уровня.



Слухи также предполагают, что Apple может использовать виртуальное мероприятие, чтобы представить миру новые беспроводные наушники AirPods. Согласно слухам, речь идёт об устройстве под маркой Studio, предназначенном для профессионалов. Также компания может представить собственные метки AirTags, предназначенные для отслеживания различных вещей, которые не хотелось бы потерять — очень удобно для забывчивых пользователей. Ранее сообщалось, что AirTags были отложены, поэтому неизвестно, расскажут нам о них что-нибудь сегодня или нет.



Так или иначе, мы однозначно увидим первые компьютеры Mac на базе ARM. Слухи относительно ухода Apple от процессоров Intel звучали много лет, но задачу смены архитектур нельзя отнести к лёгким: нужно не только создать достаточно мощные аналоги, но и подготовить к этому экосистему. На WWDC компания рассказала, что ряд крупных разработчиков ПО уже готовы выпустить версии своих приложений для работы на чипах ARM, а остальные программы будут исполняться через довольно эффективный эмулятор Rosetta 2 (прежний, Rosetta 1, был создан при переходе с процессоров IBM PowerPC на Intel x86 в нулевых). Разумеется, потребуется и новая операционная система — ею станет macOS 11.0 Big Sur, которая закончит эпоху OS X. Производством новых процессоров займётся TSMC — вероятно, они будут выпускаться с соблюдением 5-нм норм.