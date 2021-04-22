Потерявшийся Apple AirTag можно будет прочитать с помощью Android-смартфона

22 апреля 2021, 9:45

После многочисленных слухов и утечек Apple наконец представила трекер для поиска вещей AirTag.

Для его поиска будет использоваться чип сверхширокополосной связи U1, который можно найти в iPhone начиная с 11-й серии и умной колонке HomePod mini. Однако интересная деталь, которая не была упомянута во время презентации, заключается в том, что даже пользователи Android могут идентифицировать AirTag в режиме пропажи.

Поскольку AirTag глубоко интегрирован в экосистему Apple, для полноценной работы с ним необходимо устройство Apple с чипом U1. Процесс настройки и отслеживание аксессуара выполняется с помощью приложения «Локатор», что делает трекер бесполезным для пользователей Android. Тем не менее, Apple позаботилась о том, чтобы предоставить пользователям максимум возможностей вернуть потерянные вещи. Согласно новой статье службы поддержки, опубликованной сегодня на сайте Apple, AirTag в режиме потери будут доступны для чтения любыми другими устройствами, с чипом NFC. Таким образом, даже если владелец Android-смартфона с чипом NFC найдёт трекер, он сможет его прочитать, узнав контактные данные владельца на специальной веб-странице, которая откроется после того, как метка будет прочитана.

Трекеры для поиска вещей AirTag поступят в продажу с 30 апреля. Устройство будет стоить $29, а комплект из четырёх трекеров обойдётся в $99.

(C) 3dnews.