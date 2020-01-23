GPS трекер F200 с большим аккумулятором

23 января 2020, 8:32

Многофункциональный GPS трекер F200 имеет 7 функций в одном устройстве.



Это настоящая находка для активных людей, ведь при помощи трекера Вы можете быть в курсе где находятся Ваши близкие люди, где находятся Ваше имущество, следить за сохранностью Ваших вещей, багажа, автомобиля, недвижимости и т.д.



К примеру, отправляясь в поездку, путешествие, поход, экспедицию, взяв с собой трекер Вы будете спокойны, что Ваши близкие люди смогут при необходимости найти Вас по точным координатам, если случится беда. Или же для присмотра за пожилыми людьми, детьми.





Также отправляясь в поездку, положив в багаж или в автомобиль трекер, Вы будете знать где находятся Ваши ценные вещи или Ваш автомобиль в случае кражи, утери и т.п. А функции сигнализации также помогут Вам вовремя предотвратить саму кражу. Так как в одном устройстве есть несколько видов сигнализации: с вибродатчиком, голосовым датчиком и магнитным датчиком на размыкание. Можно установить его на двери, в сейф, чемодан, кейс, автомобиль и т.д.

При срабатывании этих датчиков, трекер будет звонить или посылать смс хозяину.

Более подробно про эту модель можно прочесть в магазине https://fixon.com.ua/



Если у Вас украдут чемодан или угонят автомобиль, и трекер будет находится внутри, то злоумышленники также завладеют этим устройством и будут пользоваться им как обычным PowerBank'ом. Тем временем, Вы сможете в течении длительного времени отслеживать перемещение украденных вещей и злоумышленников.



Так как данная модель трекера выполнена в виде Power Bank'а, то обеспечивается также длительное бесперебойное время работы трекера (по данным производителя: около месяца без подзарядки). Плюс Вы можете пользоваться этим устройством непосредственно как портативным зарядным устройством.



Есть еще функция фонарика. Поэтому это уникальный девайс также для людей, которые любят путешествовать, занимаются туризмом, будет служить каждый день в качестве батареи и фонарика, а в отдельных случаях поможет также и в безопасности.



Трекер F200 поддерживает управление со смартфона при помощи приложения (Android, iOS). при помощи смс команд, а также возможность отслеживать нахождение или перемещение по карте (на специальном сайте разработчика).



Характеристики:



Сеть GSM: 850 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 900 МГц

Стандарт GPRS: Класс 12, TCP / IP

GPS точность позиционирования: 10-15 метров

Батарея: 4500mAh

Оповещение при слабом заряде батареи

Рабочая температура:-20-70 градусов

Рабочая влажность: 5% - 95%

Цвет: Черный, синий, белый

Размер трекера: 12.20 x 5,10 x 2,50 см