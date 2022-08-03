Прогресивний GPS-трекер Teltonika FMP100

3 августа 2022, 21:43

GPS трекер Plug and Play (швидке підключення) з передачею по GSM і Bluetooth та живленням від роз’єму прикурювача для легкого встановлення.

Він ідеально підходить для відстеження будь яких транспортних засобів у таких програмах, як служба кур’єрської доставки, оренда та лізинг автомобілів, страхова телематика та багато інших програм, де проста інтеграція є необхідною. Bluetooth 4.0 LE дозволяє цьому невеликому пристрою мати розширені можливості: можливість зчитування даних із датчиків Bluetooth Low Energy, використання гарнітури «вільні руки», оновлення мікропрограми та конфігурації.

вбудовані GPS та GSM антени;

трекер працює в діапазоні напруги від 12 до 30 вольт та автоматично вмикається як тільки з’являється живлення;

Bluetooth Low Energy для підключення бездротових датчиків та персональних міток ідентифікація водія;

резервний елемент живлення, ємністю 170 мАh, що може забезпечити до години роботи в автономному режимі;

програмована кнопка що може виконувати функцію тривожної кнопки або іншу дію за натисканням;

USB 2.0 роз’єм з функцією заряджання зовнішніх пристроїв до 1 ампера;

вбудований зумер для аудіо сповіщень, наприклад для попередження перевищення швидкості в автоматичному режимі;

вбудований світловий індикатор стану з можливістю програмування режимів роботи;

резервна пам’ять, якщо трекер потрапить в умови де відсутній мобільний зв’язок всі дані про переміщення та стан датчиків він запише собі в пам’ять і як тільки зв’язок буде відновлено GPS трекер вивантажить цю інформацію на сервер і при перегляді історії пробілів по маршруту не буде.



Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution