GPS-трекер Teltonika FMP100

29 июня 2022, 13:45

GPS трекер Plug and Play (швидке підключення) з передачею по GSM і Bluetooth та живленням від роз’єму прикурювача для легкого встановлення.

Він ідеально підходить для відстеження будь яких транспортних засобів у таких програмах, як служба кур’єрської доставки, оренда та лізинг автомобілів, страхова телематика та багато інших програм, де проста інтеграція є необхідною.

Bluetooth 4.0 LE дозволяє цьому невеликому пристрою мати розширені можливості: можливість зчитування даних із датчиків Bluetooth Low Energy, використання гарнітури «вільні руки», оновлення мікропрограми та конфігурації.

вбудовані GPS та GSM антени

трекер працює в діапазоні напруги від 12 до 30 вольт та автоматично вмикається як тільки з’являється живлення

Bluetooth Low Energy для підключення бездротових датчиків та персональних міток ідентифікація водія

резервний елемент живлення, ємністю 170 мАh, що може забезпечити до години роботи в автономному режимі

програмована кнопка що може виконувати функцію тривожної кнопки або іншу дію за натисканням

USB 2.0 роз’єм з функцією заряджання зовнішніх пристроїв до 1 ампера

вбудований зумер для аудіо сповіщень, наприклад для попередження перевищення швидкості в автоматичному режимі

вбудований світловий індикатор стану з можливістю програмування режимів роботи

резервна пам’ять, якщо трекер потрапить в умови де відсутній мобільний зв’язок всі дані про переміщення та стан датчиків він запише собі в пам’ять і як тільки зв’язок буде відновлено GPS трекер вивантажить цю інформацію на сервер і при перегляді історії пробілів по маршруту не буде.



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