Segway представила робота-газонокосилку Navimow с GPS-навигацией

6 сентября 2021, 11:15

Компания Segway представила своего первого робота-газонокосилку Navimow, которые использует GPS-приёмник, чтобы не выезжать за пределы рабочей зоны, регулярно обрабатывая её для поддержания ухоженного вида. В отличие от других роботизированных косилок, Navimow не нуждается в ограничителях, чтобы оставаться на заданном участке.



По заявлениям разработчиков, используемая в газонокосилке система локации Exact Fusion Locating System позволяет ей сохранять "точное положение и систематические схемы покоса", за счёт чего устройство движется с точностью до двух сантиметров. Если сигнал GPS становится слабым, устройство переходит на использование встроенных датчиков и приёмников, которые расставляются по участку и служат в качестве базовых станций.

Пользователь определяет границы обрабатываемого участка с помощью специального мобильного приложения. В нём же можно указать области, которые следует избегать. При этом устройство самостоятельно рассчитывает путь следования, чтобы дважды не пересекать уже скошенные участки газона.



В конструкции Navimow предусмотрены смещённые лезвия, которые позволяют подстригать газон максимально близко к краю. Фирменная технология Blade Halt помогает распознавать в траве разные предметы, животных и детей, чтобы остановить работу лезвий и избежать возникновения травмоопасных ситуаций.



Согласно имеющимся данным, газонокосилке не страшен дождь и направленное попадание воды под высоким давлением, но встроенный датчик после начала дождя автоматически отправляет устройство на зарядную станцию. Navimow справляется с кошением травы на участках с уклоном до 45°. Максимальный уровень шума, издаваемый в процессе работы, составляет 54 дБ.



Покупатели смогут выбирать между четырьмя моделями газонокосилки Segway, каждая из которых ориентирована на работу на лужайках разного размера. Модель H500E, предназначенная для газонов площадью до 500 м², оценена в $1425, версия H800 (до 800 м²) обойдётся в $1780, H1500E (до 1500 м²) — $2375, а H3000E (до 3000 м²) — $2670.

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