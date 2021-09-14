Представлен 24-дюймовый монитор Samsung S4 со встроенной веб-камерой

14 сентября 2021, 10:15

Компания Samsung Electronics анонсировала новый 24-дюймовый монитор Samsung S4 (модель S40VA): устройство походит для проведения видеоконференций — например, при организации удалённой работы или дистанционного обучения.

Новинка имеет традиционную плоскую форму и обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат FHD). Яркость составляет 250 кд/м2, частота обновления — 75 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.



В верхней части монитора располагается выдвижная веб-камера с поддержкой системы Windows Hello. Она наделена сенсором с 2 млн пикселей, благодаря чему обеспечивает разрешение FHD.



В оснащение входят интерфейсы D-Sub, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Кроме того, предусмотрен концентратор USB 3.0. Это позволяет подключить к панели всё необходимое оборудование.

Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота экрана. Использовать дисплей можно в альбомной и портретной ориентациях. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену.Новинка уже поступила в продажу на рынках Соединённых Штатов, Европы и Южной Кореи. Сведения о цене компания Samsung не раскрывает.

(С) 3dnews