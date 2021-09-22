Накопители Seagate IronWolf 525 представлены официально

22 сентября 2021, 9:45

Накануне мы сообщали, что компания Seagate готовит твердотельные накопители IronWolf 525. И вот теперь эти решения представлены официально: разработчик раскрыл скоростные показатели и значение IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду).

Устройства выполнены в формате М.2 2280 с размерами 22 × 80 мм. Применены 96-слойные микрочипы флеш-памяти Kioxia BiCS 4 96L 3D TLC NAND, предусматривающие хранение трёх бит информации в одной ячейке. Задействован контроллер Phison E16, а для обмена данными служит интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.3).



В семейство вошли модели вместимостью 500 Гбайт (ZP500NM30002), 1 Тбайт (ZP1000NM30002) и 2 Тбайт (ZP2000NM30002). Скорость чтения информации у всех версий достигает 5000 Мбайт/с. Скорость записи составляет соответственно до 2500, 4400 и 4400 Мбайт/с.



Значение IOPS при произвольном чтении / записи данных значится на уровне 420 000 / 630 000 у младшей версии, 760 000 / 700 000 у модели на 1 Тбайт и 740 000 / 700 000 у старшей модификации.



Варианты на 500 Гбайт и 1 Тбайт оборудованы буфером DRAM DDR4 ёмкостью 1 Гбайт, модель на 2 Тбайт — ёмкостью 2 Гбайт. Величина TBW (гарантированный объём записи данных) составляет соответственно 700, 1400 и 2800 Тбайт. Среднее время безотказной работы (MTBF) достигает 1,8 млн часов. Цена накопителей пока не раскрывается.

(С) 3dnews