Бюджетный смартфон Moto G Pure получит 6,5-дюймовый OLED-экран и 48-Мп камеру

23 сентября 2021, 12:15

Мобильное подразделение Motorola, принадлежащее Lenovo, готовит целый ряд доступных смартфонов. Помимо Moto E40, компания работает над устройством под названием Moto G Pure, которое, по слухам, при цене менее $200 предложит пользователям большой AMOLED-дисплей.

Сообщается, что Moto G Pure будет основан на чипсете MediaTek Helio G25, которому компанию составят 3 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составит 32 Гбайт. Судя по рендерам, опубликованным OnLeaks, новинка получит неказистый дизайн с большим «подбородком».

Согласно изображениям, устройство сможет похвастаться портом USB-C и разъёмом для подключения проводных наушников. Сообщается, что основная камера смартфона будет состоять из двух датчиков. Главный сенсор получит разрешение 48 Мп и будет дополнен 2-Мп датчиком.

Сообщается, что Moto G Pure получит 4000-мА·ч аккумулятор с поддержкой 10-Вт зарядки. Устройство сможет похвастаться наличием дактилоскопического сенсора на задней панели, а вот на поддержку 5G надеяться не стоит, что и не удивительно, учитывая предполагаемую цену аппарата.

(C) 3dnews.