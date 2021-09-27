Из-за ошибки в iOS сторонние приложения лишились поддержки 120-Гц анимации

27 сентября 2021, 9:15

Одним из интересных нововведений в моделях iPhone 13 Pro и 13 Pro Max стало появление дисплеев с частотой обновления 120 Гц — Apple назвала эту технологию ProMotion.

Однако разработчики стороннего ПО обнаружили, что во многих случаях анимация в их приложениях работает с частотой не более 60 Гц — так же, как на менее дорогих iPhone 13 и 13 mini. Apple уже сообщила, что такое поведение может быть связано с ошибкой в iOS.

Технология ProMotion работает в сторонних приложениях при прокрутке контента или полноэкранных переходах. Это значит, что, к примеру, при прокрутке ленты в Twitter движения на экране стали более плавными и отзывчивыми. Однако почти все остальные анимационные эффекты ограничиваются частотой 60 Гц. Как оказалось, на практике такое несоответствие в отображении прокрутки и всего остального заметно невооружённым глазом. Разработчик клиентского приложения Apollo Reddit Кристиан Селиг (Christian Selig) сообщил, что уже стали поступать жалобы от пользователей.



Для приложений на базе фреймворков SceneKit и SpriteKit уже был предложен способ искусственного обхода такого ограничения, однако в большинстве случаев анимационные эффекты iOS-приложений реализуются посредством фреймворка Core Animation, в котором ограничение на 60 Гц пока сохраняется. Примечательно, что на iPad Pro технология ProMotion и дисплей на 120 Гц появились уже в 2017 году, и сторонние приложения на планшетах работают должным образом.



Журналисты издания The Verge обратились к Apple за разъяснениями, и компания ответила, что проблема может быть обусловлена двумя причинами. Во-первых, разработчикам приложений необходимо объявить повышенную частоту обновления дисплея в файле Property list — подробные инструкции будут опубликованы в ближайшее время. Во-вторых, в некоторых случаях анимационные эффекты с использованием фреймворка Core Animation могут работать с пониженной частотой из-за ошибки, которая будет исправлена в ближайшем обновлении iOS.

(С) 3dnews