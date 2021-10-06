Sony сильно усложнила покупку игр для владельцев консолей PS3 и Vita

6 октября 2021, 9:45

Sony поддерживает работоспособность магазинов на консолях PlayStation 3 и Vita, однако вскоре эта поддержка практически потеряет смысл.

Интернет-ресурс Kotaku сообщает, что с 27 октября Sony прекратит принимать платежи с кредитных, дебетовых карт и PayPal в качестве оплаты за игры от пользователей старых консолей.

С этого момента им придётся покупать новые игры через интернет или более современную консоль, либо полагаться на подарочные карты. Компания не объяснила своё решение в уведомлении, которое получили клиенты и не прокомментировала его в ответ на запросы СМИ. Какими бы ни были причины, ограничение доступных способов оплаты явно свидетельствует о стремлении компании «похоронить» старые консоли и вынудить геймеров перейти на актуальную Play Station 5.



Попытка отрезать пользователей PS 3 от экосистемы PlayStation неудивительна, если учесть почтенный возраст консоли, которой в ноябре исполнится 15 лет. Тем не менее, у владельцев устройства осталось ещё три недели, чтобы без лишних трудностей приобрести желаемые игры.

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