Samsung прекратила поддержку легендарного флагмана Galaxy Note 8

7 октября 2021, 10:15

Заканчивается жизненный цикл чрезвычайно популярной в своё время флагманской модели Samsung — компания удалила упоминание смартфона со страницы Samsung Security Updates, больше он не будет получать обновления системы безопасности.

Последняя соответствующая «заплатка» для Galaxy Note 8 вышла ещё в августе 2021 года. Менее, чем за год до этого производитель исключил модель из списка смартфонов, которым полагаются ежемесячные обновления, отправив её в список электроники с ежеквартальным получением нового ПО.



Последним действительно крупным обновлением была новая на тот момент ОС Android 9 Pie, вышедшая для Galaxy Note 8 в феврале 2018 года. По имеющимся данным, помимо Galaxy Note 8, теперь прекращена и поддержка планшетов Galaxy Tab A версии 2017 года.



Galaxy Note 8 поддерживали дольше, чем любой другой смартфон семейства. Новый Samsung появился в 2017 году и получал обновления в течение полных четырёх лет — беспрецедентное время для смартфонов на Android. Даже Google уделяет своим моделям внимание не дольше трёх лет.



Эта новинка была особенной для экосистемы Samsung — в своё время релиз состоялся спустя долгое время после скандала с огнеопасными и взрывоопасными Galaxy Note 7. Появление успешной и стабильной новой версии помогло сгладить не особенно приятное впечатление, оставшееся у пользователей «семёрки».



Судя по всему, в текущем году компания окончательно откажется от линейки Note в пользу не менее функциональных флагманов серии S22.

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