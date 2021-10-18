Microsoft, вероятно, работает над созданием собственного процессора

18 октября 2021, 15:45

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft, судя по всему, принялась за создание собственной системы на кристалле (SoC).

На это указывает обновлённый список вакансий компании, в котором появилась должность главного архитектора однокристальных систем в подразделении Surface. В объявлении указана необходимая квалификация для приёма на работу, а также некоторые обязанности.

Несмотря на появление объявления, официальной информации касательно планов Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами софтверного гиганта. Тем не менее, разработка процессора собственными силами может стать серьёзным шагом для Microsoft. Пример Apple, которая добилась исключительных успехов, начав использовать свои процессоры в iPhone и iPad, является хорошим ориентиром.



"Вы увлечены созданием крутых устройств и технологий? Команда Surface освещает опыт Microsoft с помощью устройств следующего поколения. Наша стратегия основана на объединении продуктивности и мобильности с помощью устройств, которые позволяют получить новый опыт, помогая людям и организациям раскрывать свой творческий потенциал и проявлять креативность", — говорится в сообщении Microsoft.

В объявлении также упоминается, что подразделение архитектур однокристальных систем в целом отвечает за определение характеристик и возможностей SoC, которые будут использоваться в устройствах семейства Surface. Это объявление также может означать, что Microsoft требуется сотрудник, который будет курировать направление, связанное с созданием кастомных процессоров для устройств Surface, а не собственных SoC.

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