Более 4 миллиардов минут и 38 тысяч терабайтов в Новый Год и Рождество

17 января 2022, 9:45

Новогодние и Рождественские праздники в сети Киевстар были отмечены ростом дата-трафика на 35%.

Объемы трафика на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТБ выросли на 100%. А самым популярным сервисом для обмена поздравлениями стал Viber.

В период с 31 декабря 2021 года по 7 января 2022 года абоненты Киевстар использовали свыше 38 тысяч терабайтов мобильного интернета, тогда как годом ранее в эти же дни было использовано 29 тысяч терабайтов. Рост использования мобильного интернета вызван активным строительством базовых станций в отдаленных и труднодоступных районах. Так, в декабре 2021 года телеком оператор досрочно выполнил планы по расширению сети 4G и обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 90% населения.

В Новогодние и Рождественские праздники трафик от услуги “Киевстар ТВ” вырос на 100%, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Наибольшее количество просмотров было 01 января 2022 года, когда услугой одновременно пользовалось более 224 тыс. семей в разных уголках Украины.

Для обмена поздравлениями абоненты все чаще используют мессенджеры и мобильные приложения. Так, в первый час 2022 года эти сервисы генерировали почти 40% всего дата-трафик в сети. При этом, если сравнивать с обычным днем, популярность мессенджеров во время праздников выросла в 4 раза. Самым востребованным каналом для поздравлений стал Viber.

Несмотря на стремительный рост трафика в каналах передачи данных, голосовое общение не теряет своей популярности. На Новый год и Рождество абоненты использовали 4,2 миллиарда минут – почти столько, как и годом ранее.

Ежегодно Киевстар успешно преодолевает праздничный «пик» трафика, заблаговременно подготавливая сеть к повышенным нагрузкам. Также компания внедряет различные технические решения, чтобы общение абонентов было более комфортным. Так в 2021 году Киевстар расширил возможности услуги VoLTE, которая существенно улучшает качество связи и дает возможность абонентам пользоваться скоростным мобильным интернетом не прерывая голосовую связь. Кроме того, компания внедрила технологию SON (self-organizing network). Это решение помогает в автоматическом режиме оптимизировать работу базовых станций мобильной связи, распределяя трафик в зависимости от нагрузок.



В течение 2021 года Киевстар активно строил сети 4G не только в населенных пунктах, но и вдоль автомобильных дорог. В конце прошлого года оператор охватил связью 4G четыре ключевых автодороги международного значения.