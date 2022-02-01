Создан самый огромный павербанк в мире — он способен зарядить 5 тысяч смартфонов

1 февраля 2022, 9:15

Однажды YouTube-блогер Хэнди Генг (Handy Geng) обратил внимание на то, что у всех его друзей павербанки больше, чем у него. По словам блогера, это настолько беспокоило его, что он не мог спокойно спать.

В результате Генг создал самый большой в мире павербанк.



Генг изготовил «портативное» зарядное устройство ёмкостью 27 миллионов миллиампер-часов. Это эквивалентно примерно 900 самых ёмких карманных аккумуляторов — на 30 000 мА·ч. Созданное Генгом устройство оснащено 60 розетками. Оно способно полностью зарядить 5 тысяч смартфонов с батареями ёмкостью 3000 мА·ч. Устройство, собранное на металлическом каркасе, собственноручно сваренном энтузиастом, способно заряжать даже электровелосипеды и прочие средства персональной мобильности на электрической тяге, не говоря уже о ноутбуках.



Получившийся павербанк без преувеличения огромен. Его габариты составляют 180 × 120 × 30 см. Энтузиаст опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал возможности устройства. Генг смог без каких либо трудностей запитать от своего детища телевизор, стиральную машину и электрическую кастрюлю. Энтузиаст заявил, что его изобретение позволяет не беспокоится об отключениях электроэнергии. Трудности вызывает лишь транспортировка столь огромного устройства.

(С) 3dnews.