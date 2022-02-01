Анонс флагманского Moto Edge 30 Pro на мировом рынке состоится в феврале

1 февраля 2022, 11:15

Компания Motorola, по сообщению ресурса 91mobiles, официально представит мощный смартфон Moto Edge 30 Pro в ближайшие недели: презентация аппарата для глобального рынка состоится в текущем месяце.

Известно, что в основу новинки ляжет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Adreno нового поколения и модем Snapdragon X65 5G.



Смартфон будет оборудован 6,7-дюймовым дисплеем OLED формата FHD+ с частотой обновления 144 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Упомянута поддержка HDR10+. Непосредственно в области экрана расположится сканер отпечатков пальцев.



Объём оперативной памяти составит до 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — до 256 Гбайт. Упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также контроллер NFC.



В состав тройной тыльной камеры, по имеющейся информации, войдут два 50-мегапиксельных датчика и сенсор на 2 млн пикселей. Разрешение селфи-камеры составит 60 млн пикселей.



Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 68-ваттной подзарядки.

(С) 3dnews.ru