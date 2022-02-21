Samsung 16-й год подряд занимает первое место на рынке телевизоров

21 февраля 2022, 13:15

Южнокорейский производитель электроники Samsung в 2021 году вновь занял первое место по объёму поставок телевизоров на глобальный рынок, шестнадцатый год подряд оставаясь его лидером, следует из исследования компании Omdia.

По подсчётам аналитиков, доля Samsung на мировом рынке телевизоров в 2021 году составила 19,8 % по количеству проданных устройств, а в денежном выражении — 29,5 %. В течение последних пяти лет Samsung наращивала продажи телевизоров премиум-класса, и в немалой мере её нынешнему успеху способствовал выпуск QLED-моделей.С момента запуска телевизоров с QLED-экранами в 2017 году Samsung уже поставила на рынок 26 млн единиц. Согласно отчёту Omdia, только в 2021 году Samsung было поставлено 9,43 млн QLED-телевизоров. В предыдущие годы динамика поставок выглядит следующим образом:2017 — 0,80 млн единиц;2018 — 2.60 млн единиц;2019 — 5,32 млн единиц;2020 — 7,79 млн единиц.На рынке телевизоров премиум-класса (стоимость свыше $2500) в 2021 году доля Samsung в денежном выражении составила 44,5 %. Благодаря популярности QLED-телевизоров компания с 2019 года сохраняет долю рынка в более чем 40 % в стоимостном выражении. В категории телевизоров с диагональю 80 дюймов и больше доля южнокорейской компании в денежном выражении составила 44,9 %.Samsung впервые возглавила мировой рынок телевизоров в 2006 году, начав выпуск моделей Bordeaux. В 2009 году компания представила LED-телевизоры, в 2011 году в её портфолио появились смарт-телевизоры, а в 2017 году она запустила первую серию QLED-телевизоров. В 2018 году южнокорейская фирма представила свой первый 8K QLED-телевизор.

(С) 3dnews