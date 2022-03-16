Популярные сервисы доставки продуктов онлайн

16 марта 2022, 16:33

Независимо от того, пытаетесь ли вы соблюдать социальную дистанцию во время пандемии COVID-19, или просто ищете более удобный способ покупки продуктов, онлайн-сервисы адресной доставки стремительно набирают популярность. Какие из них стоят вашего внимания?

Сверхбыстрая доставка продуктов по Киеву от Turbo определенно в топе нашего рейтинга. Однако компания пока работает только в столице, в то время как в других регионах Украины существуют свои службы доставки. Службы доставки не только помогают ограничить ваши контакты с другими людьми, но и могут быть полезны для тех, кто слишком занят или просто ненавидит заниматься рутиной. Если вы находитесь за границей, воспользуйтесь списком из 7 лучших сервисов для адресной доставки продуктов приведенного ниже.

Считается, что Instacart — это одна из популярнейших служб доставки продуктов питания на дом. Действительно, компания работает во многих странах мира, доставляя свежие продукті из ближайших супермаркетов на сумму от $10. При этом, стоимость доставки составляет от $3,99, или может быть бесплатной при условии оформления членства. Стоимость этой услуги составляет $99 в год или $9,99 долларов в месяц, и действует на все заказы стоимостью от $35. Таким образом, вы можете оформить доставку продуктов из Costco, Aldi, Whole Foods, Stop&Shop, и других магазинов, и получить свой заказ в течение дня.

Сеть супермаркетов Walmart также хорошо известна своей быстрой доставкой. Если вы являетесь постоянным клиентом супермаркета и оформили членство, вам доступна возможность бесплатной доставки стоимостью от $35. Членство обойдется вам в $98 в год или $12,95 в месяц. Услуга доступна также клиентам без членства в Walmart+. Вы также можете заказать продукты без членства, и запросить доставку предметов первой необходимости, таких как бумажные полотенца, предметы гигиены, и т.д.

Эта служба доставки является наследницей знаменитого Peapod, услугами которого пользовались миллионы американцев. Будучи купленной Stop&Shop, сервис был переименован и получил одноименное название. Сегодня воспользоваться услугами компании могут жители Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Род-Айленда, где расположены магазины Stop&Shops. Для оформления заказа, достаточно заполнить корзину на $60 и более, при этом стоимость доставки составит от $2,95 до $9,95. Нажимая на продукт в приложении, вы получаете подробный обзор пищевой ценности и ингредиентов.

Shipt является знаменитым конкурентом Instacart, и доставляет заказы из локальных супермаркетов по выбору клиента. Есть система членства, которая обойдется в общую сумму $99 в год при условии покупок на сумму от $35. Клиенты без оформленного членства также могут оформить заказ, однако стоимость доставки для них будет составлять $10. В частности, вы можете заказать продукты из Target, Bed Bath and Beyond и Petco. Курьеры будут у ваших дверей спустя час после оформления. Добавлять товары в корзину очень просто, а после оформления заказа — сайт сообщает вам, сколько времени вы «сэкономили».

Клиенты из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Филадельфии или округа Колумбия могут заказать доставку продуктов на дом общей стоимостью от $30 с FreshDirect. Услуга обойдется вам в $6 и более, в зависимости от ряда критериев. Вы также можете оформить членство на шесть месяцев или год, стоимостью $79 и $129 соответственно. FreshDirect доставляет высококачественные продукты и мясо на дом. Компания работает с собственными дарксторами, так что вы получите доступ к широкому ассортименту продуктов. Делать покупки на сайте легко, и вы сможете найти все, от готовых до праздничных блюд, вина и спиртных напитков.

Название компании Imperfect Foods говорит сама за себя — курьер доставит вам неидеальные продукты (фрукты и овощи) по сниженной цене. Стоимость минимального заказа составляет $30, а доставка обойдется вам в сумму от $4,99 до $8,99. В назначенные дни вы будете получать фреш бокс по указанному адресу. Коробки отличаются по размеру, и их состав будет зависеть от количества человек в семье. Вы сможете выбирать из широкого ассортимента свежих продуктов (более чем 500 разных товаров), включительно с продуктами с «косметическими дефектами», молочные продукты и свежее мясо.

Для тех, кто любит готовить дома азиатскую кухню, Umamicart может стать любимой службой доставки продуктов. На веб-сайте компании вы можете найти любые продукты азиатской кухни, включая лапшу, крупы, закуски, сладости, мясо и тофу. Если вам что-то нужно для домашних суши или лапши удон — вы найдете это здесь. При этом стоимость минимального заказа составляет $30+ услуги по доставке стоимостью $6,99. Вы также можете получить свои товары бесплатно оформив заказ на сумму от $49.