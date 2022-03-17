Slack начал ограничивать доступ пользователей из россии к их аккаунтам

Slack часто используется корпорациями для рабочего общения сотрудников в виде текстовых или голосовых сообщений, а также видеозвонков.
Кажется, россиянам пора вспоминать, как пользоваться проводным телефоном :)
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