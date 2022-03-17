17 марта 2022, 12:45

Slack начал ограничивать доступ пользователей из россии к их аккаунтам

Slack часто используется корпорациями для рабочего общения сотрудников в виде текстовых или голосовых сообщений, а также видеозвонков.



Кажется, россиянам пора вспоминать, как пользоваться проводным телефоном :)

