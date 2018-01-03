Корпоративный мессенждер Slack обзавёлся сервисом для совершения звонков

3 января 2018, 9:31

Теперь телефонные звонки можно проводить прямо из приложения Slack, которое сейчас является лидером рынка мессенджеров для корпоративного общения. Разработка бота Click2call была осуществлена компанией DirectPhone.

Цель его создания – облегчить возможность звонков непосредственно из мессенджера, путем выбора нужных участников команды. Позвонить любому участнику команды можно прямо из приложения или страницы Slack. Каждый имеет возможность в любой момент связаться с партнёрами. Оценить быстроту подключения бота смогут компании, которые работают с клиентами по всему миру. Звонить можно из любой страны в любую точку земного шара, где находится нужный вам человек.

Простота использования сервиса

Установить бот может администратор корпоративного чата. Следующий шаг – настройка рабочей площадки. Затем выполняются выбор языка и привязка бота, для этого используют аккаунт в системе DirectPhone. В результате создаётся счёт, денежные средства на котором принадлежат команде, право пополнять его есть у администратора. Для удобства работы Click2call бот для Slack способен реагировать на специальные команды, исходящие от пользователя. Посредствам команд Бота, можно запросить баланс средств, напомнить логин-пароль, путём отправки данных на электронную почту. Если возникают трудности в процессе работы, можно получить помощь с пояснениями команд. Администратор имеет право добавлять или удалять участников.

Как осуществляются звонки

Разобраться с работой программы очень легко. Пользовательское меню устроено так, чтобы было удобно и просто им пользоваться. В списке участников указываются номера телефонов, с которыми бот будет осуществлять связь. Каждый член команды может позвонить любому участнику. Соединение устанавливается следующим образом: сначала звонок поступает на исходящий номер, а затем происходит соединение с абонентом. Пользователи Slack уже оценили преимущество Click2call. Это реальная экономия, поскольку звонки в роуминге выливаются в месячном балансе предприятия в огромную сумму. Приоритет использования телефонной связи прямо с сайта в системе DirectPhone в том, что соединение осуществляется мгновенно.