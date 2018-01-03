3 января 2018, 9:31

Корпоративный мессенждер Slack обзавёлся сервисом для совершения звонков

Теперь телефонные звонки можно проводить прямо из приложения Slack, которое сейчас является лидером рынка мессенджеров для корпоративного общения. Разработка бота Click2call была осуществлена компанией DirectPhone.

 

Цель его создания – облегчить возможность звонков непосредственно из мессенджера, путем выбора нужных участников команды. Позвонить любому участнику команды можно прямо из приложения или страницы Slack. Каждый имеет возможность в любой момент связаться с партнёрами. Оценить быстроту подключения бота смогут компании, которые работают с клиентами по всему миру. Звонить можно из любой страны в любую точку земного шара, где находится нужный вам человек.

Простота использования сервиса

Установить бот может администратор корпоративного чата. Следующий шаг – настройка рабочей площадки. Затем выполняются выбор языка и привязка бота, для этого используют аккаунт в системе DirectPhone. В результате создаётся счёт, денежные средства на котором принадлежат команде, право пополнять его есть у администратора. Для удобства работы Click2call бот для Slack способен реагировать на специальные команды, исходящие от пользователя. Посредствам команд Бота, можно запросить баланс средств, напомнить логин-пароль, путём отправки данных на электронную почту. Если возникают трудности в процессе работы, можно получить помощь с пояснениями команд. Администратор имеет право добавлять или удалять участников.

Как осуществляются звонки

Разобраться с работой программы очень легко. Пользовательское меню устроено так, чтобы было удобно и просто им пользоваться. В списке участников указываются номера телефонов, с которыми бот будет осуществлять связь. Каждый член команды может позвонить любому участнику. Соединение устанавливается следующим образом: сначала звонок поступает на исходящий номер, а затем происходит соединение с абонентом. Пользователи Slack уже оценили преимущество Click2call. Это реальная экономия, поскольку звонки в роуминге выливаются в месячном балансе предприятия в огромную сумму. Приоритет использования телефонной связи прямо с сайта в системе DirectPhone в том, что соединение осуществляется мгновенно.


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